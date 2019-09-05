Бюст генерала Острякова установили в севастопольской школе №22

Бюст Николая Алексеевича Острякова установили в школе №22, которая носит имя Героя Советского Союза. Генерал-майор морской авиации Остряков командовал Военно-воздушными силами Черноморского флота.

За первые годы Великой Отечественной войны морской летчик совершил 100 боевых вылетов и сбил шесть вражеских самолетов. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. Остряков погиб в апреле 1942 года в Севастополе.

В память о его подвиге в школе№22 сегодня провели торжественный митинг. Бронзовый бюст городу подарил меценат Михаил Сердюков. Он возглавляет проект “Аллея Российской славы”. Организация работает не первый год. Команда скульпторов создала уже более двухсот памятников для городов России. 70 из них – бюсты Героев Советского Союза.

Также организаторы проекта подарили школе статуэтки советских генералов. Они станут переходящим призом для лучших кадетских классов Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь