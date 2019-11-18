Вакцинация от гриппа продлится в Севастополе до 30 ноября

18 ноября 2019     15
Вакцинация от гриппа продлится в Севастополе до 30 ноября

Только за прошедшие выходные вакцинацию прошли 1798 горожан.

Бесплатно поставить прививку от гриппа в Севастополе можно до 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства города.

«Чтобы избежать эпидемии, необходимо создать иммунную прослойку – в городе должно быть привито не менее 45% жителей», – рассказал замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя Игорь Воронович.

По его словам, для максимального охвата населения, пункты вакцинации в выходные дни устанавливаются в проходных местах, у развлекательных центров. Больницами организовано около 100 выездных бригад для проведения вакцинации на предприятиях. Всего в городе планируется привить порядка 224 тысяч человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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