Вакцинация от гриппа продлится в Севастополе до 30 ноября

Только за прошедшие выходные вакцинацию прошли 1798 горожан.

Бесплатно поставить прививку от гриппа в Севастополе можно до 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства города.

«Чтобы избежать эпидемии, необходимо создать иммунную прослойку – в городе должно быть привито не менее 45% жителей», – рассказал замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя Игорь Воронович.

По его словам, для максимального охвата населения, пункты вакцинации в выходные дни устанавливаются в проходных местах, у развлекательных центров. Больницами организовано около 100 выездных бригад для проведения вакцинации на предприятиях. Всего в городе планируется привить порядка 224 тысяч человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь