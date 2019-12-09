Вандалы разгромили помещение организации детей-инвалидов «Особые дети»

«Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка… Смотрю видео и плачу. Просто плачу и не могу остановиться никак…», – так описывает помещение на ул. Павда Корчагина после набега вандалов член Общественной палаты Севастополя и Общественной палаты России Наталья Кирюхина на своей странице в Фейсбуке.

Как рассказала программе «Вести – Севастополь» председатель общественной организации «Особые дети» Аида Менанова, заявление в полицию она написала еще накануне вечером. По ее предположению, в пока пустующее помещение неизвестные проникли через окно. Судя по отпечаткам ног на гипсокартоне, из которого сделаны стены, это были не дети – там отпечатался 41-42 размер ноги.

Ремонт в помещении делали на деньги родителей особых детей и он затянулся, но занятия начать не успели – вандалы наведались раньше.

Работы тянулись еще и потому, что этот подвал, который центр делит с МФЦ, постоянно затапливает горячей водой – в доме прохудились трубы отопления, но поменять их общественники не могут – это внутридомовые сети, которые должны менять жильцы.

«Завезти туда детей не было возможности, – рассказала Аида Менанова, – электрощитовая находится в подвале, и когда трубу прорывает, мы всегда думаем: не дай бог, замкнет, а отвечать за жизни детей придется нам. Проговаривали с главным инженером МФЦ, что когда они будут менять свои трубы, то поменяют и наши, но в итоге они сделали ремонт без замены труб, у них из-под плитки иногда сочится вода. И мы тоже тогда решили не ждать и делать ремонт». «Мы в полном шоке и отчаянии! Сколько ребят с двигательными проблемами ждут окончания ремонта в этом помещении (оно для всех ребят доступно)! Просторный светлый зал! Мы из последних сил пытались сделать хотя бы один зал и санузел… Думали, еще чуток — линолеум, раковина, двери…. А теперь и стен нет», —такое сообщение под видео появилось на странице «Особых детей» «ВКонтакте».

В комментариях развернулось обсуждение, кому могла помешать общественная организация, и кто стоит за этим «набегом», но окончательные выводы сделает полиция.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь