Вандалы сломали шесть скамеек на площади Захарова

7 октября 2019     14
Вандалы сломали шесть скамеек на площади Захарова

Из 14 скамеек на площади Захарова, шесть частично сломаны.

Состояние городского имущества ухудшается. Даже небольшие повреждения никто не ремонтирует. Борьба с вандалами тоже не даёт заметных результатов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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