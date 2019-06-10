«Василий Быков» будет участвовать в Главном военно-морском параде

Головной патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота вышел из Севастополя и взял курс на Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде России, который пройдет в день ВМФ 28 июля.

Экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль: пройти Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Вообще дальность плавания корабля составляет 6000 морских миль, а автономность плавания – 60 суток Он оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

С 2017 года по указу президента России в Санкт-Петербурге проводится Главный военно-морской парад, в котором принимают участие корабли всех четырех флотов и одной флотилии.

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Он предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта «Российской газеты»

Источник: Вести Севастополя