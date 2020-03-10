Василий Лановой выступит в Севастополе в годовщину Русской весны

17 и 18 марта севастопольцы увидят моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

Постановка, созданная в 2014 году, названа по строчке из стихотворения Роберта Рождественского.

Лановой будет читать стихи о войне Твардовского, Светлова, Самойлова, Орлова, исполнит знаменитую песню из кинофильма «Офицеры», расскажет о своих родных, которые воевали и с портретами которых он каждый год выходит на акцию «Бессмертный полк».

Также участие в концерте примут солисты Ансамбля ВДВ, сообщила пресс-служба Главного управления культуры Севастополя.

17 марта в 18.00 Василий Лановой выступит в СЦКИ на ул. Ленина.

18 марта в 14.00 моноспектакль пройдет в Орлиновском дворце культуры, а в 18 часов того же дня – на площади им. П.С. Нахимова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь