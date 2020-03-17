Василий Лановой представил севастопольцам моноспектакль о войне

Одно выступление вместо трех. Из-за угрозы распространения коронавируса Василий Лановой сегодня выступил в Севастополе только в СЦКИ. Его завтрашние спектакли в Орлином и на площади Нахимова отменены.

Зрителям, пришедшим сегодня вечером в центр культуры и искусства, Народный артист СССР Василий Лановой рассказал, как проходили съемки фильма «Офицеры» Владимира Рогового в Севастополе и представил авторский моноспектакль “Спасибо за верность, потомки!”. Он назван по строчке поэта Роберта Рождественского.

Концерт прошёл в формате беседы. Своими воспоминаниями о войне артист поделился со зрителями. Комические ситуации, интересные знакомства и съемочное закулисье – поклонникам своего творчества Василий Лановой рассказал о профессиональном пути. Актер исполнил песни военных лет, прочитал стихотворения Светлого, Твардовского, Самойлова, Орлова. Зал аплодировал Народному артисту стоя.

Завтра, 18 марта, Василий Лановой вместе с севастопольцами будет высаживать деревья в парке Победы и в сквере воинской славы в Орлином в рамках всероссийской акции “Сад памяти”. Ее отменять не стали.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь