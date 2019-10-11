«Васса Железнова» вернулась в репертуар Севастопольского ТЮЗа

Постановка стала одной из лучших пьес в репертуаре театра, и ее решили возобновить.

Как сохранить семью в сложные для страны времена? Люди, которые смогли пройти через измены, предательства и насилие, не могут выстоять перед угрозой каторги, общественного позора и боятся подрыва репутации больше, чем потери родных. Такие непростые вопросы ставятся сегодня перед севастопольским зрителем.

В дом богатой судовладелицы Вассы Железновой приезжает ее невестка Рошель. Сноха хочет забрать своего малолетнего сына Николая с собой в Швейцарию. Конфликт двух женщин обостряется разницей политических убеждений. События происходят в дореволюционной России.

В 2013 году постановку отметили на фестивале горьковских пьес в Нижнем Новгороде. Разрешение на участие севастопольский ТЮЗ – тогда ещё при украинском минкульте – получил при поддержке Российского консульства. Свое оригинальное прочтение внес режиссер Семен Лосев. Для труппы постановка имела особое значение – двумя годами ранее театр находился под угрозой закрытия.

«Это был подарок Семена Михайловича, потому что появилась очень серьезная пьеса, – вспоминает Ольга Тимофеева, заместитель губернатора г. Севастополя. – Взрослый репертуар в театре присутствовал, но вот именно такого уровня пьеса, такая постановка – это было нечто за гранью обычного».

Спектакль возвращается в постоянный репертуар после двухлетнего перерыва. Актерский состав обновился, но главная роль осталась за заслуженным деятелем искусств Севастополя Людмилой Оршанской.

Любовь и простые человеческие ценности уходят на второй план. Как говорят сами персонажи, “дом болен”, и болезнь эта во многом знакома и понятна современному зрителю. О личных переживаниях теперь можно поговорить с героями начала прошлого века и найти советы и поддержку в их опыте.

Екатерина Копыткова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь