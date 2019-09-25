«Васса Железнова» возвращается на сцену севастопольского ТЮЗа

25 сентября 2019     11
«Васса Железнова» возвращается на сцену севастопольского ТЮЗа

3 октября в Севастопольском ТЮЗе пройдет премьера обновленного спектакля по пьесе Горького. В роли Вассы Железновой на сцену выйдет заслуженный деятель искусств г. Севастополя Людмила Оршанская.

“За проникновенное исполнение, за необычную трактовку” Оршанская уже получила награду VI Всероссийского фестиваля им. М. Горького в Нижнем Новгороде, а также премию им. народного артиста России Г.Апитина Национального союза театральных деятелей Украины.

В СевТЮЗе этот спектакль поставил режиссер Семен Лосев, ученик Г.А.Товстоногова. Премьера состоялась 25 ноября 2012 года. И эта постановка стала для театра знаковой.

Лосев решил не делать свою “Вассу” эпатажной, не пытался прочесть пьесу по-новому или перенести действие в наши дни.

«Спектакль “Васса Железнова” в СевТЮЗе вовсе не о “свинцовых мерзостях” и политических обстоятельствах конца XIX века, а о том, как уютное семейное гнездо Вассы капля за каплей покидает живая душа, сама жизнь… Не ищите в спектакле Лосева обличительного пафоса, саркастических интонаций. История загубленных жизней и рухнувших надежд вполне обходится простыми и ясными выразительными средствами», – так пишет о спектакле заведующий литературной частью театра Игорь Азаров.

«Вассу Железнову» севастопольские зрители смогут увидеть 3 октября в 18:30.

Источник: Вести.Севастополь

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«Васса Железнова» возвращается на сцену севастопольского ТЮЗа

3 октября в Севастопольском ТЮЗе пройдет премьера обновленного спектакля по пьесе Горького. В роли Вассы Железновой на сцену выйдет заслуженный …



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