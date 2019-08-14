Вводится запрет на вылов в Черном море некоторых видов рыбы

С 20 августа по 10 сентября нельзя будет ловить кефаль, лобана и остроноса, сообщает Крыминформ со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

Также пограничники напоминают, что все лето: с 1 июня по 31 августа запрещена добыча креветок, каменной и травяной мидий. Но запрет распространяется только на ловлю с использованием драги Хижняка, а вот ловить мидии и рапаны скребками, сачками, щипцами и руками можно. Причем вылавливать креветки нельзя не только в море, но также в заливах, лиманах и озерах. И на этих водоемах нельзя использовать волокуши и ручные сачки.

Источник: Вести.Севастополь