ВГИК и ГИТИС могут начать готовить специалистов для Севастополя

Представители российского театрального сообщества обсудили каким будет новый культурный кластер в Севастополе. Один из объектов, который появится на мысе Хрустальный, академия театрального искусства. И ещё до её строительства необходимо найти кадры, педагогов разных направлений – от режиссеров – до осветителей. Преподаватели ВГИКА, ГИТИСА и других вузов страны рассказали о своей готовности помогать в подготовке кадров, для этого потребуется создать специальные образовательные программы.

«Я надеюсь, что эти планы воплотятся. Мы знаем что здесь будет построен кластер, под одной крышей будет несколько вузов искусств и, безусловно, это дело не одного города и не одних жителей Севастополя», – сказал Владимир Малышев, ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. «Американский актер, когда заканчивает вуз, находится на низшей ступени своего уровня, а дальше он каждый год проходит курсы квалификации. Наш русский актер, когда он выходит из ГИТИСа или школы-студии МХАТ, он находится на вершине профессионального мастерства, и дальше он только деградирует и деградирует. Актер каждый день повышает квалификацию – и отказываться от такой возможности просто неразумно», – сказал Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства.

Свои дипломные работы в ближайшие дни будут показывать актеры и режиссеры культурных столиц России. Впервые в городе стартовал фестиваль “Молодой театр”. Торжественное открытие прошло в “Херсонесе Таврическом”. До 1 июня выпускники ГИТИСа, ВГИКа, института сценических искусств Петербурга, Ярославского и Екатеринбургского театральных институтов покажут свои выпускные спектакли в театре Луначарского. После каждого спектакля зрителей ждут на открытом обсуждении постановок. Пройдут и мастер-классы ведущих актеров, режиссеров и руководителей кино- и театральных вузов.

Источник: Вести Севастополя