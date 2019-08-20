Вдовам инвалидов и ветеранов ВОВ компенсируют затраты на ремонт жилья

20 августа 2019     12
Вдовам инвалидов и ветеранов ВОВ компенсируют затраты на ремонт жилья

Раньше такая компенсация полагалась лишь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Сейчас решили добавить еще и вдов. Бюджет города готов компенсировать им до 100 тысяч рублей на капитальный ремонт жилья.

Законопроект, вносящий изменения в 106 закон Севастополя, приняли сегодня сразу в двух чтениях депутаты Законодательного собрания города.

По данным Пенсионного фонда, под это положение в Севастополе подпадают 173 человека. Сейчас чиновники будут проверять, есть ли у женщин право собственности на жильё, в котором они живут. Пока в списках значится 51 человек.

Врио губернатора Михаил Развожаев попросил выявить в городе всех вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, объяснить им, что они имеют право на компенсацию и «закрыть этот вопрос раз и навсегда».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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