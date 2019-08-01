Вдовы ветеранов Великой Отечественной смогут сделать ремонт за счет бюджета

Вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны смогут рассчитывать на компенсацию капитального ремонта жилья. Если соответствующий законопроект примет Законодательное собрание, такую помощь город окажет 173 женщинам.

Но обратятся за ней, возможно, не все, отметил руководитель департамента труда и социальной защиты. Такая логика не понравилась врио губернатора.

«Логика в режиме «не все придут» совершенно не устраивает никаким образом, – заявил Михаил Развожаев. – Если вы точно понимаете людей, которые под эту меру попадают, давайте. Не в заявительном порядке отработаем, а просто с каждым человеком, который имеет на это право, надо поговорить, объяснить, что он имеет право, что мы можем это предоставить, помочь соответствующие документы собрать».

Проект закона будет вынесен на утверждение Законодательного собрания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь