Вдоль трассы «Таврида» появятся лавандовые поля

4 марта 2020     16
Вдоль трассы «Таврида» появятся лавандовые поля

«Лавандовый пояс» будет высажен на землях, прилегающих к севастопольскому и крымскому участкам «Тавриды».

«С 2017 года реализуется проект «Лавандовый пояс Тавриды». ООО «Агрофирма «Тургеневская» ставит целью возродить лаванду на землях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения «Таврида», – рассказал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, агрофирма из Бахчисарайского района планирует открыть ещё два отделения в Севастополе и Крыму. Это позволит увеличить площадь лавандовых полей более чем на 500 гектаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Конгресс AIBA перенесён на июнь из-за коронавируса
Конгресс AIBA перенесён на июнь из-за коронавируса

17:48 Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) в венгерском Будапеште, перенесен из-за коронавируса. @EuropeanBoxingConfederation Facebook Как сообщает пресс-служба AIBA, мероприятие …


Рада отправила в отставку премьер-министра Украины
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины

17:50 Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием по вопросу отставки …


На ул
На ул. Красносельского снесли незаконно стоящий торговый павильон

Первые аукционы на пятилетнюю аренду площадок для нестационарных торговых объектов пройдут в конце марта. Об этом заявил сегодня начальник главного …


Вдоль трассы «Таврида» появятся лавандовые поля
Вдоль трассы «Таврида» появятся лавандовые поля

«Лавандовый пояс» будет высажен на землях, прилегающих к севастопольскому и крымскому участкам «Тавриды». «С 2017 года реализуется проект «Лавандовый пояс …


В центре Севастополя обнаружен боеприпас
В центре Севастополя обнаружен боеприпас

В Севастополе при строительных работах по реконструкции Матросского бульвара обнаружен 130-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.  Строители нашли артснаряд …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты