Вдоль трассы «Таврида» появятся лавандовые поля

«Лавандовый пояс» будет высажен на землях, прилегающих к севастопольскому и крымскому участкам «Тавриды».

«С 2017 года реализуется проект «Лавандовый пояс Тавриды». ООО «Агрофирма «Тургеневская» ставит целью возродить лаванду на землях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения «Таврида», – рассказал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, агрофирма из Бахчисарайского района планирует открыть ещё два отделения в Севастополе и Крыму. Это позволит увеличить площадь лавандовых полей более чем на 500 гектаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь