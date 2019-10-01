Велодорожек на Большой Морской не будет

1 октября 2019     21
Велодорожек на Большой Морской не будет

Сегодня в Севастополе прошло общественное обсуждение проекта реконструкции Большой Морской, там присутствовал врио губернатора Михаил Развожаев.

Он сообщил, что работы по благоустройству одной из главных улиц города должны начаться не позже 1 ноября. Также Развожаев успокоил собравшихся, что от идеи отдать одну полосу велосипедистам решили отказаться. Будет три полосы для автомобилей.

Никаких изменений схемы движения на улице больше не планируется, и на время ремонтных работ перекрывать Большую Морскую строители не будут.

Союз архитекторов Севастополя обратился с открытым письмом к врио губернатора, в котором предложил отказаться от московской концепции благоустройства улицы Большая Морская и создать новый проект силами местных специалистов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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