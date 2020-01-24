Велоразметка появилась на улице Ерошенко в Севастополе

24 января 2020     17
Велоразметка появилась на улице Ерошенко в Севастополе

Любителей здорового образа жизни теперь может привлечь улица Ерошенко. Там нанесли новую разметку.

  

В конце декабря рабочие завершили ремонт последнего участка дороги, доделали тротуары и установили такое же ограждение, как и на улице Советской.

На тротуаре с одной из сторон появилась велосипедная дорожка. Её обозначили пока не на всём маршруте. Сейчас на двухколёсном транспорте можно проехать от музея-заповедника “Херсонес Таврический” до поликлиники №2. От этого медицинского учреждения в сторону улицы Древней движение для автомобилей стало односторонним.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Велоразметка появилась на улице Ерошенко в Севастополе
Велоразметка появилась на улице Ерошенко в Севастополе

Любителей здорового образа жизни теперь может привлечь улица Ерошенко. Там нанесли новую разметку.    В конце декабря рабочие завершили ремонт …



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