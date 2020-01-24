Велоразметка появилась на улице Ерошенко в Севастополе

Любителей здорового образа жизни теперь может привлечь улица Ерошенко. Там нанесли новую разметку.

В конце декабря рабочие завершили ремонт последнего участка дороги, доделали тротуары и установили такое же ограждение, как и на улице Советской.

На тротуаре с одной из сторон появилась велосипедная дорожка. Её обозначили пока не на всём маршруте. Сейчас на двухколёсном транспорте можно проехать от музея-заповедника “Херсонес Таврический” до поликлиники №2. От этого медицинского учреждения в сторону улицы Древней движение для автомобилей стало односторонним.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь