Велосипедист добрался из Новочеркасска в Севастополь за неделю

Путешественник Алексей Раздоров преодолел расстояние в 800 километров и добрался из Новочеркасска в Севастополь на велосипеде.

Готовился Алексей к экстремальной поездке почти месяц. Думал, что взять из вещей и приводил в порядок свой двухколесный транспорт. Попутчиков найти не удалось, поэтому в путь спортсмен выдвинулся один. Каждый день велосипедист проезжал примерно по 100 километров.

«Здесь, конечно, самая дорога интересная. 200 километров здесь не получалось в день. Километров по 80. Я насчитал 12 перевалов, но все эти трудности компенсировались красотами Крыма. Очень красивая дорога, всем рекомендую. По крайней мере, если тяжело, на электровелосипеде можно подняться», – сказал Алексей Раздоров, велосипедист (г. Новочеркасск)

Обратно Алексей отправится уже на самолете. Дома велосипедист начнет готовится к соревнованиям. 15 сентября в Новочерскасске пройдет кросс-кантри – гонки по пересеченной местности.

НовочеркассСлужба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь