Вере учат в школе – в России хотят изменить преподавание основ религии

В Севастополе обсуждают проект нового Федерального государственного образовательного стандарта, где предлагают пересмотреть преподавание основ мировых религиозных культур в четвёртых классах.

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С 2012-го года этот предмет является обязательным, дети по решению родителей могут на выбор изучать основы православия, ислама, иудаизма или буддизма или пройти курс светской этики. Что авторы проекта образовательного стандарта предлагают убрать из программы, а что считают необходимым оставить?

Сохранилось видео, на котором последователи кришноизма читают мантры в парке 60-тилетия СССР. Позже двоих из них оштрафовали по решению Ленинского районного суда: “Согласно части четвертой статьи 5.26 Административного кодекса Российской Федерации административным правонарушением является осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях”.

К “Международному обществу сознания Кришны”, где пропагандируют запрет на мясные продукты, жертвоприношение и чтение мантры по 1728 раз в день, отрицательно относятся религиоведы, в том числе Константин Путник. В севастопольском случае его особенно настораживает, что виновный в распевании мантр в общественном месте Алексей Сонин оказался бывшим директором учреждения дополнительного образования для детей. Как оградить неокрепшие умы от примыкания к нетрадиционным религиозным течениям – вопрос, требующий комплексного подхода. Одна из мер – уверен историк – преподавание основ мировых религиозных культур в общеобразовательных школах.

“Религия задаёт прежде всего так нравственный вектор. Мы живём в очень агрессивной духовной среде, и знание этих духовных реалий помогает уберечь детей от сползания в какие-то деструктивные явления”, – считает Константин Путник, историк, эксперт в области нетрадиционных религиозных культов.

В необходимости просвещения детей в религиозных основах нравственности убеждены в Министерстве образования. Но как преподавать столь сложный предмет? Споры об этом идут в стране уже девятый год – с момента апробации нового школьного курса. С 2012-го «Основы религиозных культур и светской этики» стали обязательными для изучения во всех школах России.

В новом для четвероклассников предмете 6 направлений. Основы светской этики, основы мировых религиозных культур, и отдельно основы иудаизма, христианства, буддизма и ислама. Выбрать для изучения можно только один модуль. Принимать решение – какой, педагоги рекомендуют на семейном совете.

От родителей в школу просят принести письменное заявление, подтверждающее решение. По статистике департамента образования Севастополя, около половины семей выбирают для своих детей курс по основам светской этики, остальные 50% распределяются между модулями основы православия и основы мировых религиозных культур.

В учебном плане всех модулей основ религиозных культур есть такие разделы, как возникновение религий, добро и зло, религиозные ритуалы, милосердие и взаимопомощь. Иногда ученики четвёртых классов трактуют понятия, предложенные им для определения, глубже и обширнее, чем ожидали педагоги.

«Я маму представлял как Бога, потому что она мне всегда помогала и поддерживала», – рассказывает Андрей Филатов, ученик школы №61. «Для меня Бог – это бесстрашие, потому что я занимаюсь дзюдо, и когда я выхожу на схватки важные, я не боюсь», – добавляет еще один учение этой школы Илья Пермяков.

Преподают основы религиозных культур в четвёртых классах учителя начальной школы, прошедшие курсы повышения квалификации. Учебники одинаковые для всех регионов. На них получены положительные заключения российских Академии образования и Академии наук. Авторы и кураторы курса подчёркивают, религии здесь рассматриваются исключительно в плоскости культуры.

«Мы не углубляемся, опять-таки это всё идёт в семье. Родитель сам знает, нужно ему углубляться или нет. Если нужно, это будет воскресная школа, это будет храм, священник. А учитель просто даёт понятия, что такое икона, как вести себя в храме, и какие-то общие моменты, связанные с культурой», – объясняет Елена Жданова, руководитель городского методического объединения по предмету “Основы религиозных культур и светской этики.

В единственном в городе детском саду, где в одной из групп воспитатель читает курс основ православия, методика преподавания в корне иная, чем в школах. Дети ходят в храмы на экскурсии и учат молитвы. В защиту такого подхода воспитатели приводят данные, полученные учёными из Петербургского центра психиатрии имени Бехтерева при измерении электрической активности мозга. Замедление ритма биотоков во время молитвы доходит до частоты 3 герц. Проще говоря, мозг горячо молящегося человека погружается в особое состояние – свойственное лишь 2-месячным младенцам. При этом данные не меняются, к какой бы вере не принадлежала молитва.

«Мне очень нравилось, когда мы слушали музыку, я думала, что там настоящий бог выступает!» – делится впечатлениями воспитанница детского сада Варвара Боровик.

Методист детского сада, в котором преподают основы православия, делится своей семейной историей. В юности она вышла замуж за мужчину другого вероисповедания. Когда он как глава семьи решил, что их дети будут ходить в мечеть, молодая мама поняла, что ничего не знает о другой вере, и это незнание стало для неё некомфортным.

«Мы боимся того, с чем не сталкивались в жизни. Я думаю, что люди должны быть развиты всесторонне, и начинать это надо с более раннего возраста», – считает Елена Жданова, методист городского методического объединения по предмету «Основы религиозных культур и светской этики».

С методистом детского сада с православным уклоном согласны в севастопольской мечети. С этой осени там начались курсы основ ислама для детей.

«Я думаю, для того, чтобы развивать толерантное общество, было бы неплохо для общего развития изучать каждую религию», – говорит Ление Эмирова, преподаватель основ ислама при мечети г. Севастополя.

Подхватывают мысль о необходимости культурно-религиозного образования в школах и в севастопольской синагоге.

«Интересно, как по всему миру смотрят на это: в Израиле учится каждая религия, а в Америке наоборот, там есть религиозный час, в каждой школе открываются разные комнаты, каждая комната относится к одной религии», – рассказывает главный раввин Севастополя Биньямин Вольф.

А что в России? Чтобы школьники смогли сделать свой религиозный выбор осознанно, в сентябре авторы проекта Федерального государственного образовательного стандарта предложили исключить из курса “основы религиозных культур” возможность изучения какой-то из них в отдельности и оставить в программе только два модуля – общий курс по православию, исламу, иудаизму, буддизму и как альтернативу – светскую этику. И здесь не лишней окажется цитата одного из мировых духовных лидеров: “Действительно настоящая религия — это доброе сердце”.

Анна Шустер, Александр Соловьёв, Михаил Шурмель, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь