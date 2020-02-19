Вернуть театру им. Лавренёва официальный статус пообещали сенаторы

19 февраля 2020     10
Вернуть театру им

Театр Черноморского флота нуждается в срочном возвращении ему статуса театра.

Об этом сенатор Екатерина Алтабаева рассказала журналистам после встречи с директором учреждения. Он пожаловался, что в последнее время из труппы ушли восемь человек. Проблема в том, что по документам с 2012 года театр имени Лавренёва числится подразделением воинской части. При таком статусе он не может претендовать на поддержку Министерства культуры России. Помочь исправить ситуацию Екатерина Алтабаева пообещала сегодня во время приёма граждан.

«Мы очень любим свой театр, и, конечно, нам бы очень не хотелось, чтобы были предприняты шаги такие, что коллектив просто не сможет работать. А сейчас именно такая ситуация. Совершенно очевидно, нужно мне с моим единомышленником, ещё одним сенатором – Куликовым, найти возможность. И, безусловно, мы эту возможность найдём – обратиться в Министерство обороны», – рассказала член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

О ситуации со статусом театра имени Лавренёва известно и правительству города. Во время обсуждения вариантов решения проблемы, коллективу было предложено стать филиалом Центрального академического театра Российской Армии. Но для этого на земле под театром необходимо провести кадастровые работы, что потребует дополнительных средств, которые не были предусмотрены.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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