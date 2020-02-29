Вероятность родиться 29 февраля меньше одной десятой процента

Сегодня в мире живут всего лишь 4 миллиона человек, у которых в паспорте в графе “дата рождения” стоит 29 февраля. Математики считают, что вероятность родиться в этот день равна 1:1461 (0,068%).

Статистика роддомов говорит о том, что родители часто стараются записать родившихся «високосных» детей либо на 28 февраля, либо – и это случается гораздо чаще – на 1 марта, первый день весны. Обычная мотивация — чтобы ребёнок не обижался за «потерянный» день рождения. И потом ему даже не говорят, что на самом деле он родился 29 февраля.

Немецкий профессор Хайнрих Хемме изобрёл «календарь» празднования дня рождения для тех, кто родился в високосный год. По словам учёного, они могут справлять день рождения каждый год, но день празднования зависит от часа рождения. Те, кто родился в первые часы после полуночи, могут отмечать день рождения 28 февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи 1 марта, лучше отмечать день рождения в первый день весны. Те, кто родился в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), первые два года справляют день рождения 28 февраля, а третий год — 1 марта. Для тех, кто родился во второй половине дня (с полудня до 6 вечера), график празднования следующий: первый год — 28 февраля, а последующие два — 1 марта.

С високосным годом и этой датой связаны некоторые поверья. К примеру, что рождённые в этот день всю жизнь будут испытывать трудности. Так ли это, корреспонденты «Вести – Севастополь» узнали у тех, кто в жизни ориентируется не на приметы, а полагается на себя и свой характер. Репортаж о людях, рожденных 29 февраля, смотрите в воскресенье 1 марта в программе «События недели» в 8 утра.

Как в календаре появился этот день и почему именно в феврале?

Его ввели, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарем. Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Эти високосные секунды, минуты и часы складываются в одни «лишние» сутки за каждые четыре оборота Земли вокруг Солнца.

Во времена Цезаря календарный год начинался с марта. Нечетные месяцы (март был первым) содержали 31 день, а четные 30. При Цезаре февраль был последним — четным — месяцем, и ему просто не досталось одного дня до 30. Вполне логичным было добавлять дополнительный день именно к нему.

Впрочем, живший в XIII веке ученый Сакробоско считал, что февраль в юлианском календаре содержал 30 дней с 44 года до н. э. по 8 г. новой эфы, когда император Август сократил февраль на один день, чтобы добавить его к августу – месяцу, названному его именем. Императору не давал покоя июль, названный в честь его предшественника Юлия Цезаря и содержащий в отличие от четного августа 31 день. Но нынешние исследователи склоняются к тому, что история с Августом выдуманная.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь