Вероятность родиться 29 февраля меньше одной десятой процента

29 февраля 2020     11
Вероятность родиться 29 февраля меньше одной десятой процента

Сегодня в мире живут всего лишь 4 миллиона человек, у которых в паспорте в графе “дата рождения” стоит 29 февраля. Математики считают, что вероятность родиться в этот день равна 1:1461 (0,068%).

Статистика роддомов говорит о том, что родители часто стараются записать родившихся «високосных» детей либо на 28 февраля, либо – и это случается гораздо чаще – на 1 марта, первый день весны. Обычная мотивация — чтобы ребёнок не обижался за «потерянный» день рождения. И потом ему даже не говорят, что на самом деле он родился 29 февраля.

Немецкий профессор Хайнрих Хемме изобрёл «календарь» празднования дня рождения для тех, кто родился в високосный год. По словам учёного, они могут справлять день рождения каждый год, но день празднования зависит от часа рождения. Те, кто родился в первые часы после полуночи, могут отмечать день рождения 28 февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи 1 марта, лучше отмечать день рождения в первый день весны. Те, кто родился в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), первые два года справляют день рождения 28 февраля, а третий год — 1 марта. Для тех, кто родился во второй половине дня (с полудня до 6 вечера), график празднования следующий: первый год — 28 февраля, а последующие два — 1 марта.

С високосным годом и этой датой связаны некоторые поверья. К примеру, что рождённые в этот день всю жизнь будут испытывать трудности. Так ли это, корреспонденты «Вести – Севастополь» узнали у тех, кто в жизни ориентируется не на приметы, а полагается на себя и свой характер. Репортаж о людях, рожденных 29 февраля, смотрите в воскресенье 1 марта в программе «События недели» в 8 утра.

Как в календаре появился этот день и почему именно в феврале?

Его ввели, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарем. Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Эти високосные секунды, минуты и часы складываются в одни «лишние» сутки за каждые четыре оборота Земли вокруг Солнца.

Во времена Цезаря календарный год начинался с марта. Нечетные месяцы (март был первым) содержали 31 день, а четные 30. При Цезаре февраль был последним — четным — месяцем, и ему просто не досталось одного дня до 30. Вполне логичным было добавлять дополнительный день именно к нему.

Впрочем, живший в XIII веке ученый Сакробоско считал, что февраль в юлианском календаре содержал 30 дней с 44 года до н. э. по 8 г. новой эфы, когда император Август сократил февраль на один день, чтобы добавить его к августу – месяцу, названному его именем. Императору не давал покоя июль, названный в честь его предшественника Юлия Цезаря и содержащий в отличие от четного августа 31 день. Но нынешние исследователи склоняются к тому, что история с Августом выдуманная.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Малкин заработал показатель полезности «-2» в проигранном матче «Питтсбурга»
Малкин заработал показатель полезности «-2» в проигранном матче «Питтсбурга»

09:07 «Питтсбург Пингвинз» уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Голевым дублем в его составе отметился Джейсон Цукер, …


Площадь пожара в Наро-Фоминске возросла до 7200 квадратных метров
Площадь пожара в Наро-Фоминске возросла до 7200 квадратных метров

09:07 Площадь пожара на складе овощной базы в Нарофоминском городском округе в Московской области возросла до 7200 квадратных метров. РИА …


Богатейшие люди потеряли почти полтриллиона долларов за неделю
Богатейшие люди потеряли почти полтриллиона долларов за неделю

Богатейшие люди планеты за неделю потеряли 444 миллиардов долларов в совокупности, сообщает агентство Bloomberg на основе своих вычислений. По его …


В Москве госпитализировали общавшихся с зараженным коронавирусом иранцем
В Москве госпитализировали общавшихся с зараженным коронавирусом иранцем

Пять человек, контактировавших в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу. …


Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Россиян попросили отказаться от поездок за границу

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. «Вот сегодня …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты