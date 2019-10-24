Вертолётами Росгвардии в любую точку Крыма меньше, чем за час

Оперативно прибыть в любую точку Крымского полуострова по воздуху – задача авиаотряда спецназначения Росгвардии. После открытия международного аэропорта имени Айвазовского, он стал базироваться в посёлке Аэрофлотский под Симферополем. В зоне его ответственности – и Севастополь.

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Из столицы Крыма – в любую точку полуострова меньше, чем за час. Отряд специального назначения Росгвардии доставит группу быстрого реагирования по кратчайшему пути – по воздуху.

Летающий отряд базируется под Симферополем, рядом с международным аэропортом имени Айвазовского. На вооружении – вертолёты Ми-8. Четыре винтокрылых машины одновременно транспортного, и боевого назначения.

«В боевом варианте на данный вертолёт может устанавливаться бомбовое вооружение разных калибров. А также блоки с неуправляемыми ракетами С-8. Калибр 80 миллиметров. По 20 штук в каждом блоке», – рассказывает старший лётчик авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю Александр Мелешко.

Дважды в неделю – учения. Пилоты оттачивают навыки, в том числе, высадку десанта в сложных условиях, без парашютов, по альпинистскому снаряжению с борта вертолёта.

«В случае обострения обстановки можем, да, перекинуть группу десанта, поисково-спасательную группу в район того же моста Керченского в течение 50 минут», – поясняет командир авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю Владислав Ситников.

Ми-8 – универсал. Доставит груз – весом до 3 тонн, например, робота-сапёра. Может тушить пожары. До севастопольских лесов, которые тоже в зоне ответственности авиаотряда, вертолёт долетит меньше, чем за 20 минут. Сегодня тренировочный маршрут – до Керченского пролива.

Вертолёт пролетает рядом с Крымским мостом. Экипаж готовится выполнить первое задание – проверить, пригодна ли для приземления новая площадка.

У многих пилотов отряда опыт службы на Северном Кавказе. И они уверенно чувствуют себя в условиях горного рельефа даже в плохую погоду. Потому, Ми-8 Росгвардии используют ещё и для поиска и спасения людей. Вертолёт может взять на борт до 24 человек.

Но здесь вместимостью пожертвовали и установили дополнительные топливные баки по 900 литров. То есть примерно на час полёта каждый. Этот Ми-8 без посадки может провести в воздухе до четырёх часов. Но иногда и этого мало. Если нужно бесшумно подняться в небо, авиаотряд применяет беспилотники, как самолётного, так и вертолётного типа. Они помогают обнаружить нарушителей на земле, оставаясь незаметными в небе.

«Можно работать тепловизором. Тоже самое и днём можно, и ночью скрыто вести наблюдение, навести группу, спецподразделение», – делится техник авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю Валентин Челпан.

В этом году спецотряд Росгвардии усилили ещё двумя вертолётами Ми-8. Теперь четыре винтокрылых машины несут дежурство круглосуточно. Под контролем все важнейшие объекты на полуострове. Такие, как Крымский мост, где в конце октября вертолёты Ми-8 будут задействованы на учениях Росгвардии.

Олег Смирнов, Александр Соловьёв, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь