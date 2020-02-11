Вертолёты Черноморского флота искали подлодку условного противника

Вертолёты Ка-27М морской авиации и ПВО провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.
Экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из крымских аэродромов и провели мероприятия по поиску и обнаружению субмарины с применением опускаемой гидроакустической станции.
Задача была выполнена успешно, полученные данные переданы тактической группе противолодочных кораблей, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: kchf.ru
Источник: Вести.Севастополь