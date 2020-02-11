Вертолёты Черноморского флота искали подлодку условного противника

Экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из крымских аэродромов и провели мероприятия по поиску и обнаружению субмарины с применением опускаемой гидроакустической станции.

Вертолёты Ка-27М морской авиации и ПВО провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.

В Севастополе вынесен приговор преступнику, который ограбил магазин в районе Артбухты В феврале 2019 года мужчина 1990 года рождения напал на продавщицу круглосуточного магазина в центре Севастополя. Ленинский районный суд вынес …



В Китае вирус. Хаос. Смерть. (ВИДЕО) Китайское общество буквально рушится, и это только пяти недель китайцы живут в условиях карантина. Полиция делает жёсткое замечание гражданину без …



11 февраля в Севастополе можно бесплатно проверить и настроить тонометр Сегодня в городе бесплатно проверяют и настраивают тонометры. Севастополь впервые присоединился ко всероссийской акции Росстата «Будь уверен! Будь здоров!». Весь …



В Ялте во время шторма затонула яхта Небольшое судно было пришвартовано, людей на нём не было. Люди, оказавшиеся на набережной Ялты в штормовую погоду, сняли, как небольшая …

