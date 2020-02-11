Вертолёты Черноморского флота искали подлодку условного противника

11 февраля 2020     18
Вертолёты Черноморского флота искали подлодку условного противника

Вертолёты Ка-27М морской авиации и ПВО провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.

Экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из крымских аэродромов и провели мероприятия по поиску и обнаружению субмарины с применением опускаемой гидроакустической станции.

Задача была выполнена успешно, полученные данные переданы тактической группе противолодочных кораблей, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: kchf.ru 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе вынесен приговор преступнику, который ограбил магазин в районе Артбухты
В Севастополе вынесен приговор преступнику, который ограбил магазин в районе Артбухты

В феврале 2019 года мужчина 1990 года рождения напал на продавщицу круглосуточного магазина в центре Севастополя. Ленинский районный суд вынес …


В Китае вирус. Хаос. Смерть
В Китае вирус. Хаос. Смерть. (ВИДЕО)

Китайское общество буквально рушится, и это только пяти недель китайцы живут в условиях карантина. Полиция делает жёсткое замечание гражданину без …


11 февраля в Севастополе можно бесплатно проверить и настроить тонометр
11 февраля в Севастополе можно бесплатно проверить и настроить тонометр

Сегодня в городе бесплатно проверяют и настраивают тонометры. Севастополь впервые присоединился ко всероссийской акции Росстата «Будь уверен! Будь здоров!». Весь …


В Ялте во время шторма затонула яхта
В Ялте во время шторма затонула яхта

Небольшое судно было пришвартовано, людей на нём не было. Люди, оказавшиеся на набережной Ялты в штормовую погоду, сняли, как небольшая …


Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Верхнеуральском
Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Верхнеуральском

В Верхнеуральском районе Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли три человека, еще пятеро, в том числе ребенок, получили различные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты