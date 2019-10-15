Верховный суд рассмотрел жалобу украинских диверсантов, задержанных в Севастополе

Во вторник, 15 октября, Верховный суд России рассмотрел жалобу защиты украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, задержанных в Севастополе 9 ноября 2016 года за подготовку диверсий.
«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты Дудки и Бессарабова – без удовлетворения», – приводит ТАСС решение судьи.
Оба украинца были признаны виновными и приговорены судом Севастополя к 14 годам заключения. Теперь приговор вступил в законную силу.
По информации адвоката Дудки Оксаны Железняк, её подзащитный и Бессарабов находятся в списке на обмен между Россией и Украиной.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь