Верховный суд рассмотрел жалобу украинских диверсантов, задержанных в Севастополе

Во вторник, 15 октября, Верховный суд России рассмотрел жалобу защиты украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, задержанных в Севастополе 9 ноября 2016 года за подготовку диверсий.

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты Дудки и Бессарабова – без удовлетворения», – приводит ТАСС решение судьи.

Оба украинца были признаны виновными и приговорены судом Севастополя к 14 годам заключения. Теперь приговор вступил в законную силу.

По информации адвоката Дудки Оксаны Железняк, её подзащитный и Бессарабов находятся в списке на обмен между Россией и Украиной.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь