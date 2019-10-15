Верховный суд смягчил наказание украинцу, осуждённому за шпионаж в Крыму

Срок наказания снижен с 10 лет 6 месяцев до семи лет колонии строгого режима.

Украинскому гражданину Константину Давыденко, осуждённому в России за шпионаж, Верховный суд назначил наказание ниже низшего предела, по статье, предусматривающей от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Давыденко задержали в феврале 2018 года в Симферополе. По данным ФСБ, он собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о военных и специальных службах РФ. В июне 2019 года он был признан виновным и говорён к 10 лет 6 месяцам лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь