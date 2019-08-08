«Вести – Севастополь» отыскали автора найденного на Аляске послания

8 августа 2019     26
«Вести - Севастополь» отыскали автора найденного на Аляске послания

Вести – Севастополь” разыскали автора письма из бутылки, которую бросили в море 50 лет назад, а выловили недавно на Аляске.

Анатолий Боцаненко в 1969 году был капитаном плавбазы “Сулак”. Именно эти годом датируется послание, найденное американцем Тайлером Ивановым у города Шишмарев.

«А давайте дружно, чтобы наш экипаж, дружно бросим такую бутылку. Вдруг где-то когда-то всплывёт и мы вспомним будет радостно. Я сегодня так волнуюсь как никогда. Гордость за судно, за мой экипаж, который работал. Если увидят, услышат – низкий поклон перед всеми, потому что труженики добросовестные. Хотелось бы встретиться с теми людьми, с которыми приходилось работать», – сказал Анатолий Боцаненко, автор послания, в 1969 году капитан плавбазы “Сулак”.

С 1970 года Анатолий Боцаненко живет и работает в Севастополе. Отыскать Анатолия удалось благодаря его дочери. Она заметила заметила сообщение Тайлера в Фейсбуке и вышла с нами на связь.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

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