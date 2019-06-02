Вести Севастополь. События недели 02.06.2019

2 июня 2019     10
Вести Севастополь. События недели 02.06

Последние приготовления к новому сезону в летних лагерях. Оставит ли отдых приятные впечатления?

Отдать катера и отпустить моряков. Почему Москва не собирается отвечать Киеву по гамбургскому счёту за Керченский пролив? Вспомним ещё одно решение морского трибунала ООН, которое Россия не признаёт.

Обитатели севастопольского дельфинария приходят в себя после пожара. Как помочь, когда стресс у тех, кого считают лучшим лекарством от стресса?

Орден “Родительская слава” снова в Севастополе. На этот раз – в семье Лисейцевых. Как Лисейцев-младший стал звездой Youtube?

Источник: Вести Севастополя

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