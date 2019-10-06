Вести Севастополь. События недели 06.10.2019

6 октября 2019     29
Вести Севастополь. События недели 06.10

Главные темы выпуска:

– Перезагрузка в правительстве Севастополя. Распределены практически все ключевые посты. Новые лица и новая команда. Что изменилось в структуре городской власти?

– Возрождение судостроительной отрасли. В Севастополе идёт монтаж двух плавучих кранов грузоподъёмностью четыреста и семьсот тонн. Когда технику спустят на воду? Где она будет работать? И за счёт чего ещё Севрморзавод наращивает темпы производства?

– Аграрии готовятся к главной ярмарке страны. Чем будут удивлять столицу?

– На сельскохозяйственных предприятиях региона подводят итоги сезона. Хватит ли на зиму запасов овощей?

– День учителя в Севастополе отметили молодые мужчины-педагоги, которых становится всё больше… Какими хотят видеть педагоги учеников? И что школьники желают своим наставникам?

– День военно-космических войск. Наша съемочная группа побывала в Евпатории – в Центре дальней космической связи. В каком состоянии уникальный комплекс? И когда гигантские антенны вновь свяжут нас со Вселенной?

– Ещё одна дата недели – День учителя. Почему молодые специалисты приходят в профессию?

– А один из самых известных в городе педагогов Нелли Острецова расскажет, почему с этой профессией расстаться нельзя.

– От классики до модерна. Севастополь впервые примет международный фестиваль профессиональных театров танца. Всю предстоящую неделю поклонников танцевального искусства будут радовать известные российские и зарубежные исполнители.

Источник: Вести.Севастополь

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