Вести Севастополь. События недели 1.03.2020

1 марта 2020     18
Вести Севастополь. События недели 1.03

Главные темы выпуска:

– Обращения медиков стали поводом для финансовой проверки севастопольских больниц.

– На что жалуются врачи? Какие проблемы признают даже в Департаменте здравоохранения? И как предлагают их решать?

– Февральские осадки не прибавили воды полуострову. Сэкономить на потерях. Как «Водоканал» справляется с дефицитом воды?

– История и загадки шедевра. К отправке в Севастополь готовятся отреставрированные фрагменты полотна Франца Рубо.

– Шотландец – по происхождению, русский – по духу. День рождения Фомы Мекензи. Контр-адмирал положил начало новому городу – Севастополю.

– Библиотеки Севастополя ломают стереотипы. Какими должны быть современные библиотеки, чтобы их посещали?

– Как в Севастополе празднуют масленицу. И где сегодня пройдут народные гулянья.

Источник: Вести.Севастополь

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