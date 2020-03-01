Вести Севастополь. События недели 1.03.2020

Главные темы выпуска:
– Обращения медиков стали поводом для финансовой проверки севастопольских больниц.
– На что жалуются врачи? Какие проблемы признают даже в Департаменте здравоохранения? И как предлагают их решать?
– Февральские осадки не прибавили воды полуострову. Сэкономить на потерях. Как «Водоканал» справляется с дефицитом воды?
– История и загадки шедевра. К отправке в Севастополь готовятся отреставрированные фрагменты полотна Франца Рубо.
– Шотландец – по происхождению, русский – по духу. День рождения Фомы Мекензи. Контр-адмирал положил начало новому городу – Севастополю.
– Библиотеки Севастополя ломают стереотипы. Какими должны быть современные библиотеки, чтобы их посещали?
– Как в Севастополе празднуют масленицу. И где сегодня пройдут народные гулянья.
Источник: Вести.Севастополь