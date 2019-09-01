Вести Севастополь. События недели 1.09.2019

Главные темы программы:

– Сегодня День знаний! Насколько Севастополь готов к новому учебному году? В каких учебных заведениях и почему возникли проблемы? А какие школы можно ставить в пример?

– Испытания высокоточного оружия в акватории Чёрного моря. Впервые малый ракетный корабль “Вышний Волочек” ударил “Калибром” по надводной цели! Черноморский флот присоединился к масштабным учениям Южного военного округа! Как экипажи кораблей справились с поставленными задачами?

– Смерть на пороге больницы. Почему в медицинском учреждении Севастополя отказались оказать экстренную помощь пожилой женщине? И даже не вызвали скорую? Какие решения, кроме извинений, приняты в четвертой горбольнице?

– Между тем, ежегодно в городе умирают десятки бездомных! Где находят пристанище люди без определенного места жительства? И почему ни одно из зданий в городе до сих пор не подошло для организации социального приюта?

– В Крыму закончила работы экспедиция археологов из Эрмитажа! Что о своей истории им рассказала Генуэзская крепость Чембало? Почему эти находки учёные называют чудом? И где можно будет увидеть артефакты?

– Настоящее и будущее Балаклавского рудоуправления. Как реконструкция производства вписывается в концепцию туристического развития? И что будет с территорией после демонтажа дробильной фабрики?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь