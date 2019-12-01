Вести Севастополь. События недели 1.12.2019

1 декабря 2019     44
Вести Севастополь. События недели 1.12

Главные темы программы:

– Под конец осени в Парке Победы неожиданно для многих заработали фонтаны! Для чего произвели технический пуск? И чем вызван перерыв? Инженеры утверждают, что дорогостоящая техника может не пережить ещё одного длительного отключения.

– Четыреста журналистов, в том числе съёмочная группа “Вести Севастополь”, стали участниками международного медиа-форума в Санкт-Петербурге.

– Когда экстренным службам самим нужна помощь. Мы проехали по улицам города в час пик и знаем, что мешает добраться по вызову вовремя. Водители спецтранспорта тратят драгоценное время на ювелирное лавирование.

– Он родился в деревенской семье и окончил четыре класса, а стал покорителем Арктики и доктором наук. 125 лет со дня рождения почётного гражданина города Ивана Папанина отметили в Севастополе.

– Основы религии со школьной скамьи и даже с детского сада. Программу изучения мировых религиозных культур могут изменить на федеральном уровне. Зачем? И как сейчас дети осваивают этот предмет в Севастополе?

– Главные объекты Херсонеса Таврического ждёт реконструкция. На помощь приходят современные технологии. Как с грибком поможет справиться трёхмерная виртуальная модель храма? И что “оцифруют” следующим?

Источник: Вести.Севастополь

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