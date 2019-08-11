Вести Севастополь. События недели 11.08.2019

11 августа 2019     18
Вести Севастополь. События недели 11.08

Главные темы выпуска:

– Новый сценарий, декорации, свет и спецэффекты. В Севастополе состоялось байк-шоу “Тень Вавилона”. А вот группа “Сикрет Сёрвис”, которую ждали на фестивале не смогла приехать из-за санкций. Выступать в Севастополе музыкантам запретило шведское правительство. Кто из отечественных звёзд выступил перед зрителями?

– Важная тема этой недели – состояние воды на пляжах Севастополя. Прибрежные зоны парка Победы и бухты Круглая открыли для купания. Но жители и гости города отдыхают и на “диких” пляжах. Насколько безопасны такие площадки? Почему при этом в Голубой бухте идёт бойкая торговля продуктами питания. Куда обращаться в случае отравления?

– Один из самых известных рестораторов Севастополя Славиш Карабашевич в следственном изоляторе ожидает экстрадиции в Сербию. Бизнес пытается сохранить его семья. Ресторатор попросил у России политического убежища, а адвокаты готовят обращение в генеральную прокуратуру.

– Послание в бутылке нашли спустя 50 лет на Аляске. А “Вести – Севастополь” отыскали автора письма.

– “Херсонес Таврический” готовится к фестивалю оперы и балета. Строители завершают монтаж огромной сцены. Балет “Спартак” в сопровождении живого оркестра в декорациях античного полиса – только один из сюрпризов фестиваля.

– Послание в бутылке нашли спустя 50 лет на Аляске. А “Вести – Севастополь” отыскали автора письма.

– “Херсонес Таврический” готовится к фестивалю оперы и балета. Строители завершают монтаж огромной сцены. Балет “Спартак” в сопровождении живого оркестра в декорациях античного полиса – только один из сюрпризов фестиваля.

Источник: Вести.Севастополь

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