Вести Севастополь. События недели 12.01.2020

12 января 2020     11
Вести Севастополь. События недели 12.01

Главные темы программы:

– Проверка боевой готовности. Два флота в акватории Чёрного моря продемонстрировали огневую мощь верховному главнокомандующему страны. И взгляд на учения “изнутри”. Наша съёмочная группа вышла в море вместе с экипажем фрегата “Адмирал Григорович”.

– В Ялте глава государства провёл совещание. Главные темы – экономика и социальная сфера полуострова. Какие важные задачи поручил решить президент?

– Реконструкция и строительство. Миллионы и даже миллиарды рублей должны быть вложены в знаковые объекты Севастополя. Но серьёзная проблема – дефицит времени. Чтобы понять масштабы ремонта, достаточно прогуляться по центру города. Что уже сделано? Где самое серьёзное отставание от графика? И какие объекты в приоритете?

– 2020-ый в России – год памяти и славы. Успеют ли в Севастополе ко Дню Победы завершить реконструкцию Сапун-горы и Исторического бульвара? Эксклюзивное интервью нашей программе дал директор военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

– Шаг доброй воли и новогодний подарок для десятков семей. В результате обмена пленными домой вернулись и два севастополольца! Как удалось освободить Степана Резуника и Валерия Руднева? И почему формально точка в этой истории ещё не поставлена?

– По китайскому календарю нас ждёт год белой металлической крысы. Можно ли добиться успехов, если придерживаться восточной философии и подстроить свою жизнь под характер символа года? В Севастополе вырос спрос на грызунов, причём как на искусственных, так и на живых.

Источник: Вести.Севастополь

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