Вести Севастополь. События недели 13.10.2019

Главные темы программы:

– Первый плавкран за четверть века спущен на воду. “Севморзавод” возвращается в индустрию судостроения и набирает сотрудников.

– Михаил Развожаев представил свою команду. В ней семь вице-губернаторов. Знакомые горожанам и новые лица. Расскажем, какие задачи они будут решать.

– Почему не работают фонтаны в парке Победы? Одни причины – на поверхности, другие названы впервые. Так будут ли снова струи воды танцевать под музыку? Специальный репортаж Алёны Давыдовой.

– Конец эпохи аналогового вещания. Севастополь, как и вся страна, переходит на цифровое телевидение: “Россия 1” и ещё 19 каналов – бесплатно в высоком качестве. Как убедиться, что ваш телевизор примет цифровой сигнал? И кому понадобится приставка?

– В Севастополь – жить и работать. Чем город привлекает высококлассных врачей из других регионов? В Онкодиспансере уже востребован опыт сибирских врачей.

– А один из лучших учителей России – из Севастополя. Это подтвердил федеральный конкурс в Грозном. Почему Ольга Иванилова собирается вернуться на Кавказ, и зачем начала учить новый для себя язык?

– Чем запомнился первый международный фестиваль “Арт-бухта”? Танцовщики из Японии, Италии, России на главных сценах Севастополя. И их откровения об искусстве за кулисами.

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Источник: Вести.Севастополь