Вести Севастополь. События недели 15.09.2019

Главные темы программы:
– Новые люди в Законодательном собрании. Учитель, журналисты, врач. Какую политику будут проводить депутаты второго созыва?
– ОНФ считает севастопольский хоспис одним из лучших в России. Когда все городские службы помощи неизлечимо больным людям станут работать как одна система?
– Правительство Севастополя стимулирует конкуренцию на рынке голубого топлива. Что изменится для жителей с появлением альтернативного поставщика?
– Наши паралимпийцы – лучшие в мире. Андрей Граничка – чемпион по плаванию. А семья Давыдовых выиграла Кубок континентов по танцам на колясках. Как живут и тренируются в Севастополе те, кто никогда не сдаются?
– Правительство Севастополя стимулирует конкуренцию на рынке голубого топлива. Что меняется для жителей с появлением альтернативного поставщика?
– Научная сенсация. Как крымский астроном разглядел в ночном небе комету, которая прилетела из другой звездной системы? Чем ещё так интересна гостья из межзвёздного пространства?
– Они не читают молитвы, а лепят их. Участники форума “Золотой Витязь” в Херсонесе показали современные художественные работы, которые ЮНЕСКО уже признало национальным достоянием.
Источник: Вести.Севастополь