Вести Севастополь. События недели 15.09.2019

Главные темы программы:

– Новые люди в Законодательном собрании. Учитель, журналисты, врач. Какую политику будут проводить депутаты второго созыва?

– ОНФ считает севастопольский хоспис одним из лучших в России. Когда все городские службы помощи неизлечимо больным людям станут работать как одна система?

– Правительство Севастополя стимулирует конкуренцию на рынке голубого топлива. Что изменится для жителей с появлением альтернативного поставщика?

– Наши паралимпийцы – лучшие в мире. Андрей Граничка – чемпион по плаванию. А семья Давыдовых выиграла Кубок континентов по танцам на колясках. Как живут и тренируются в Севастополе те, кто никогда не сдаются?

– Правительство Севастополя стимулирует конкуренцию на рынке голубого топлива. Что меняется для жителей с появлением альтернативного поставщика?

– Научная сенсация. Как крымский астроном разглядел в ночном небе комету, которая прилетела из другой звездной системы? Чем ещё так интересна гостья из межзвёздного пространства?

– Они не читают молитвы, а лепят их. Участники форума “Золотой Витязь” в Херсонесе показали современные художественные работы, которые ЮНЕСКО уже признало национальным достоянием.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь