Вести Севастополь. События недели 15.12.2019

15 декабря 2019     30
Вести Севастополь. События недели 15.12

Главные темы программы:

– Преступление без наказания. Погром в офисе общественной организации, признание и счастливый финал. К чему ещё неизвестные приложили руку? И почему общественники готовы прислушаться к вандалам?

– Парк в Учкуевке готов принять посетителей. Торжественное открытие станет новогодним подарком Севастополю. Пока строители наводят лоск, общественность спорит: нужно ли ограждать забором новое общественное пространство?

– Человек-эпоха. Не стало бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова. Что сделал Лужков для Севастополя? И как сегодня живут традиции, заложенные им?

– От классического балета до степ-дэнса. В танцевальном ритме уже 20 лет. Юбилей отмечает севастопольский академический театр танца имени Елизарова. Какие творческие планы у коллектива?

– Большая уборка в севастопольских дворах. Сотрудники управляющих компаний демонтируют опасные конструкции и старые деревья. Почему проблемные вопросы придомовых территорий не решались годами? И как помочь сделать двор безопаснее могут сами жители?

– Обратная сторона благоустройства. Куда девать тонны строительных отходов, которые образуются после ремонта? Власти пытаются взять под контроль ситуацию, но нелегальные свалки продолжают появляться. Как избавить город от строительного мусора?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь. События недели 15.12.2019

Главные темы программы: – Преступление без наказания. Погром в офисе общественной организации, признание и счастливый финал. К чему ещё неизвестные …



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