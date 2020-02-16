Вести Севастополь. События недели 16.02.2020

Главные темы программы:

– В самом центре Севастополя найдены останки защитников города и Орден Красной Звезды. Есть шанс разыскать родственников других павших бойцов. Что о биографии красноармейцев уже могут рассказать поисковые отряды?

– Юбилей Великой Победы в Севастополе отметят масштабно. Больше 300 событий запланированы на год. Особую роль сыграет Черноморский флот.

– Город меняется на глазах. Детские сады, бассейны и больницы. Посмотрим, что разрушали и строили на этой неделе. И специальный формат нашей сегодняшней программы – один день на Большой Морской за минуту.

– А также – уникальные предметы древности. Археологи воссоздали амфоры из сотен фрагментов и выяснили что за ценный продукт в них везли из Греции в Крым? Узнаем также, как разгадали головоломку XV века из крепости генуэзцев.

– И самый брачный день февраля. Почему им стала пятница – четырнадцатое?

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Источник: Вести.Севастополь