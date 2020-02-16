Вести Севастополь. События недели 16.02.2020

16 февраля 2020     18
Вести Севастополь. События недели 16.02

Главные темы программы:

– В самом центре Севастополя найдены останки защитников города и Орден Красной Звезды. Есть шанс разыскать родственников других павших бойцов. Что о биографии красноармейцев уже могут рассказать поисковые отряды?

– Юбилей Великой Победы в Севастополе отметят масштабно. Больше 300 событий запланированы на год. Особую роль сыграет Черноморский флот.

– Город меняется на глазах. Детские сады, бассейны и больницы. Посмотрим, что разрушали и строили на этой неделе. И специальный формат нашей сегодняшней программы – один день на Большой Морской за минуту.

– А также – уникальные предметы древности. Археологи воссоздали амфоры из сотен фрагментов и выяснили что за ценный продукт в них везли из Греции в Крым? Узнаем также, как разгадали головоломку XV века из крепости генуэзцев.

– И самый брачный день февраля. Почему им стала пятница – четырнадцатое?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь. События недели 16.02
Вести Севастополь. События недели 16.02.2020

Главные темы программы: – В самом центре Севастополя найдены останки защитников города и Орден Красной Звезды. Есть шанс разыскать родственников …


14 февраля стал рекордным днём по числу заключённых браков в Севастополе
14 февраля стал рекордным днём по числу заключённых браков в Севастополе

День всех влюблённых на этой неделе удивительным образом объединил севастопольцев. Одних – как критиков традиции отмечать День Святого Валентина. Других …


Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП
Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП

Восемь футбольных болельщиков погибли, еще несколько пострадали в результате ДТП с автобусом в Перу. Об этом сообщает El Universo. По …


Водитель такси сбил трех детей в центре Челябинска
Водитель такси сбил трех детей в центре Челябинска

Водитель такси сбил трех школьников в центре Челябинска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону в …


В Казахстане произошёл пожар на шахте
В Казахстане произошёл пожар на шахте

08:16 В Карагандинской области Казахстана произошёл пожар на угольной шахте, он был ликвидирован. globallookpress.com Как сообщает РИА Новости со ссылкой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты