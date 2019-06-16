Вести Севастополь. События недели 16.06.2019

Главные темы выпуска:
– В день города в Севастополе наградили тех, кто спас ребёнка во время потопа. Как настоящие герои, они скромны, и не считают свой поступок особенным.
– Сильные и независимые в суждениях. Евразийские игры в Севастополе как пример здоровых отношений между людьми разных национальностей и в спорте, и в жизни.
– Как музыка соединяет города. По Севастополю марш-парадом прошли девять военных оркестров России. Где за пределами страны слышали эти аккорды?
– Звёзды севастопольского балета. Возможно, так однажды назовут кого-то из этих ребят. Трудно ли попасть в танцевальный класс балетмейстера с мировым именем Сергея Полунина?
– И как выход в море под парусами превращается в испытание характера? Дома помогают и стены. Но поможет ли море севастопольцам выиграть регату «Кубок Крыма»?
Источник: Вести Севастополя