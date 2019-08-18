Вести Севастополь. События недели 18.08.2019

18 августа 2019     25
Вести Севастополь. События недели 18.08

Главные темы программы:

– Почему застройщики пытаются подменить долевое участие договором займа, отдавать который обещают недвижимостью? Наш корреспондент попытался купить квартиру-призрак в компании, у которой ещё нет разрешения на строительство. Инструкция по покупке жилья в новостройках от опытных риелторов и Минстроя России.

– ЧП на Северной стороне! Огонь практически уничтожил жилой дом на улице Челюскинцев! Благодаря оперативной работе пожарных и спасателей обошлось без жертв и пострадавших.

– Испытания, максимально приближенные к реальному бою. На аэродроме Бельбек прошли учения по психоэмоциональной подготовке военных. Как избежать паники даже в плену? 

– Приёмная кампания в учебных заведениях подошла к концу. Больше половины первокурсников – жители материковой части России. Востребованы ли новые специальности? И какие профессии всегда вне конкуренции?

– Большой праздник классического искусства! В Севастополе всю неделю шел международный фестиваль оперы и балета. Одними из главных в первый день фестиваля стали первые ученики Академии хореографии.

– Ко дню археолога Крымский полуостров открывает секретные страницы своей истории. Открытия делают там, где, казалось бы, уже всё найдено! На что на самом деле наткнулась алмазная пила? И какая она, археология будущего?

Источник: Вести.Севастополь

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