Вести Севастополь. События недели 19.01.2020

Главные темы программы:

– Послание Федеральному собранию. Президент предлагает новые принципы жизни страны: изменение Конституции, поддержка семей сразу после рождения первенца. Больше полномочий местным властям.

– И отдельно – о медицине. Оплата труда врачей. Их обучение и обеспечение жильём. Путин сказал, что конкретно должны сделать регионы, чтобы врачи больше никогда не говорили так: “Только человек, который очень любит свою профессию, может выживать в таких условиях”. Как изменится приём в медицинские вузы? И какая ситуация с кадрами в севастопольских больницах?

– В Севастополе открыта Инженерная школа. Как специально для неё обучали учителей? И какие знания готовы дать ученикам?

– Государство планирует стать более активным арбитром семейных конфликтов. Как законодатели планируют поставить заслон домашнему насилию? И не будут ли по новому закону отбирать детей у родителей за подзатыльник?

– Грамотный подход к общественному пространству. Перед реконструкцией сквера в Любимовке решили выяснить, как сделать его удобным для всех. Что хотели бы видеть местные жители на тематических площадках, которые займут три гектара? Итоги общественных слушаний.

– Крымский мост начали разбирать. Филателисты объявили охоту на марки редкой серии. А какие марки с видами Севастополя выпускали в Российской империи? И примет ли сейчас такие “Почта России”?

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Источник: Вести.Севастополь