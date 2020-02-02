Вести Севастополь. События недели 2.02.2020

Главные темы программы:

– Аварийные отключения электричества. Кто обесточил “Центр охраны здоровья матери и ребёнка”? И как жители Фиолента страдают из-за электросетей, которые сами же прокладывали? Энергетики готовы выполнить работу. Так почему садоводы периодически остаются в режиме локального блэкаута?

– Жители улицы Репина борются с уплотнительной застройкой. За какую сумму предлагали выкупить землю? И сколько ещё подобных участков в районе?

– Город и частная компания спорят о праве на дом одной из богатейших семей царской России. Пока идёт судебная тяжба, по стенам идут трещины. Удастся ли сохранить здание?

– В Севастополе откроют музей на воде. Какой будет новая жизнь “Сметливого”, который ещё в прошлом году следил за учениями НАТО?

– История Великой Отечественной войны в постановке севастопольцев. И реакция зрителей на выступление в столице.

– Вспомним и Крымскую войну. Что об одном из её героев – прославленном флотоводце Павле Нахимове может рассказать женское золотое кольцо с бриллиантами?

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Источник: Вести.Севастополь