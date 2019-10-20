Вести Севастополь. События недели 20.10.2019

20 октября 2019     13
Вести Севастополь. События недели 20.10

Главные темы программы:

– Проблема затяжных ремонтов. Почему всё не идёт по плану, и даже в детском саду со строителями говорят на языке угроз? Как при миллионных вложениях добиться, чтобы городская инфраструктура обновлялась качественно и в срок?

– 165 лет назад три Европейские страны и Турция пришли в Севастополь с войной. А теперь их потомки здесь говорят о мире. Станет ли напоминанием о прошлых ошибках медаль Даши Севастопольской?

– «Легендарный Севастополь». Как 65 лет назад появилась песня, которой суждено было стать гимном города? Мог ли гимн быть другим? И правда ли, что его первую строку придумали случайно?

– Первое большое интервью Михаила Развожаева. Как он оценивает 100 дней своей работы исполняющим обязанности губернатора Севастополя? Что удалось сделать и как он видит дальнейшее развитие города.

Источник: Вести.Севастополь

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