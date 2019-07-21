Вести Севастополь. События недели 21.07.2019

21 июля 2019     31
Вести Севастополь. События недели 21.07

Главные темы программы:

– Борьба за жизнь! Как люди на Северной стороне пытаются выжить  в спартанских условиях?

– Следы трагедии на дне Севастопольской бухты. Что почувствовал знаменитый путешественник Фёдор Конюхов на месте гибели линкора «Новороссийск»?

– Золотая лихорадка в Амстердаме. В Голландии продолжаются судебные споры вокруг крымского золота. Вернутся ли драгоценные артефакты в музеи Крыма?

– История древнего города- в лунном свете. Прогуляться по древним кварталам и почувствовать себя византийским жителем предлагает туристам Херсонес-Таврический.

– Сила веры – против силы шторма! Третий крест на скале Святого явления на мысе Фиолент установлен.

– Что творится в голове шахматиста? Мы пытались выяснить в международный день шахмат.

– Кроль и брасс как жизненный выбор и философия. Наши спортсмены собираются переплыть Босфор.

– Где на Фиоленте может пройти новая эко-тропа и где таится опасность для туристов? Знаменитым пляжам в любой момент угрожает камнепад.

Источник: Вести.Севастополь

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