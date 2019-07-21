Вести Севастополь. События недели 21.07.2019

Главные темы программы:
– Борьба за жизнь! Как люди на Северной стороне пытаются выжить в спартанских условиях?
– Следы трагедии на дне Севастопольской бухты. Что почувствовал знаменитый путешественник Фёдор Конюхов на месте гибели линкора «Новороссийск»?
– Золотая лихорадка в Амстердаме. В Голландии продолжаются судебные споры вокруг крымского золота. Вернутся ли драгоценные артефакты в музеи Крыма?
– История древнего города- в лунном свете. Прогуляться по древним кварталам и почувствовать себя византийским жителем предлагает туристам Херсонес-Таврический.
– Сила веры – против силы шторма! Третий крест на скале Святого явления на мысе Фиолент установлен.
– Что творится в голове шахматиста? Мы пытались выяснить в международный день шахмат.
– Кроль и брасс как жизненный выбор и философия. Наши спортсмены собираются переплыть Босфор.
– Где на Фиоленте может пройти новая эко-тропа и где таится опасность для туристов? Знаменитым пляжам в любой момент угрожает камнепад.
Источник: Вести.Севастополь