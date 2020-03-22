Вести Севастополь. События недели 22.03.2020

Главные темы программы:

– Дефицита в магазинах нет, но многие решили пополнить запасы туалетной бумаги и гречневой крупы. На особый режим работы перешли торговые точки и общественный транспорт.

– Система образования тоже меняется в условиях противовирусного режима. Как работают детские сады, школы, вузы и секции? А как посетить закрытые на карантин музеи и театры?

– В Севастополе отменены массовые мероприятия. Но в годовщину Русской весны в город по традиции приехали байкеры со всей страны и Президент Владимир Путин. Глава государства встретился с руководителями Крыма и Севастополя и ответил на вопросы общественников. Какие решения уже приняты?

– Новые археологические находки. Учёные считают, что обнаружили береговую батарею времён первой обороны города. Как открытие отразится на строительстве комплекса на мысе Хрустальный? И почему Президента просят помочь восстановить цельность Исторического бульвара?

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Источник: Вести.Севастополь