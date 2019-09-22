Вести Севастополь. События недели. 22.09.2019

Главные темы программы:

– Облик города и безопасность его жителей. Сто миллионов рублей выделено на реконструкцию лестниц и подпорных стен в центре Севастополя. Почему строители перестали советоваться с архитекторами? И не придётся ли снова переделывать исторические конструкции?

– Обвинения в измене и шпионаже, лишение свободы и возвращение на Родину! Эксклюзивное интервью “Событий Недели” с севастопольцами Владимиром Галичим и Александр Валехидисом.

– Два новых символа. На мысе Хрустальный открыли закладной камень памятника, который установят к столетию окончания гражданской войны. А символ единения воинства и православной церкви – храм в честь святых Александра Пересвета и Андрея Осляби Радонежских обрёл душу и голос.

– Курсы выживания в “горячих точках”. 35 журналистов со всей России проходят спецподготовку в Севастополе. Среди них и сотрудники нашей телерадиокомпании.

– В Севастополе два маленьких ребёнка выпали из окон: один в больнице, второй погиб. В прошлом году в России зарегистрирована почти тысяча подобных случаев! Как изменить статистику и можно ли предотвратить трагедии?

– Реабилитация для тех, кто оказался в чрезвычайной ситуации не по своей воле. И как душевное равновесие после сильнейших потрясений восстанавливают профессиональные спасатели? На помощь жителям всего полуострова готовы прийти редкие специалисты из Севастополя. Психологической службе МЧС исполнилось 20 лет.

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Источник: Вести.Севастополь