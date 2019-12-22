Вести Севастополь. События недели 22.12.2019

Главные темы программы:
– Большую Морскую одевают в гранит. Почему работают по технологии времён Петра Первого? И закончат ли ремонт к маю?
– А на другой улице не хотят асфальтированную дорогу. Что именно не устраивает горожан в благоустройстве? И как после ремонта изменились скверы в севастопольских сёлах?
– Сегодня день энергетика. Познакомимся с людьми, которые обеспечивают энергобезопасность Севастополя. Сколько на Балаклавской ТЭС работает семей? И какое животное стало талисманом станции?
– И спортсмен года в Севастополе. Почему их два? И смогут ли они попасть на Олимпиаду?
– Модное увлечение раздельным сбором мусора. Куда попадут отходы, рассортированные по разным контейнерам.
– И тема недели – хвойные. Их продают – узнаем цены на базарах и советы по выбору. Их создают вручную – сколько лет такие прослужат? И если хочется колючее растение в кадке, что кроме ели и сосны можно принести домой?
Источник: Вести.Севастополь