Вести Севастополь. События недели 23.06.2019

Главные темы выпуска:

– Как Севастополь попал на страницы британской газеты Таймс. Почему британская журналистка обвинила город в осквернении могил английских солдат?

– Пока Британия упорно пытается забыть роль советских солдат в общей победе над нацизмом, что в ответ говорят жители Севастополя? И почему самое время перечитать поэта Симонова?

– Что будут искать севастопольские ученые в Сирии и Судане под водой? И что нашли студенты СевГУ в Черном море?

– Морское наследие Севастополе – чему удивились представители морской коллегии?

– Как вернули историческое имя Дворцу культуры рыбаков и при чем здесь кремлевские звезды?

– Кого еще будут принимать в Нахимовское училище? Но пока девушки – только в качестве гостей провожают выпускников ЧВВМУ им. Нахимова – там состоялся 69ый выпуск и первый полностью российский.

– Как прошла репетиция “Армия 2019”?

– Умный городской транспорт. Действительно ли минута в минуту – и как не ждать на остановках? Как это работает?

– Незаконные мигранты в Севастополе – без трудового патента и квалификации – сколько их здесь?

– Севастополь – первый пострадавший город от немецких бомбежек. Как хранят память о первых минутах войны?

Источник: Вести.Севастополь