Вести Севастополь. События недели 24.11.2019

Главные темы программы:

– С медицинскими справками для водителей разобрались. А что происходит на заправках? Как бороться с недоливом? Правила автомобильной безопасности от видеоблогера.

– Почему бизнес в социальных сетях для молодёжи становится приоритетом, и так ли легко зарабатывать деньги в Инстаграме? Чему научит севастопольцев очередной деловой форум?

– Микрорайон несбывшихся надежд. Почему обустройство Стрелецкой бухты вызвало споры между жителями прибрежного квартала и частными компаниями?

– В Севастополе издали книгу о Павле Бондареве. Что о герое нашего времени помнят те, ради кого он отдал жизнь?

– В традиции “Русского палестинского общества”. Севастопольские учёные развернули в Сирии гуманитарно-историческую миссию.

– Неожиданное признание чемпиона. Боксёр Максим Коптяков из Севастополя добился путёвки на Олимпийские игры, но, оказывается, мечтает победить в другом виде спорта.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь