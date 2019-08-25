Вести Севастополь. События недели 25.08.2019

25 августа 2019     20
Вести Севастополь. События недели 25.08

Главные темы программы:

– Почему хозяева сгоревшего дома не возвращаются в него годами? И обратят ли внимание на погорельцев из Андреевки после пожара на улице Челюскинцев?

– Вызов принят. Скорая помощь из Севастополя помогла пациенту в Чебоксарах. Как наши медики оказались в Чувашии, и что в их действиях восхищает коллег?

– Частный приют для собак испортил жизнь людям в селе Орлиное. Что для тех и других изменит новый городской закон о животных? И как в Нижнем Новгороде нашли деньги на вольеры с климат контролем?

– Будет ли сегодня в море комфортно купаться? Кто нашёл на этот вопрос точный цифровой ответ? И как двум энтузиастам удалось превзойти спутниковую систему измерений. Чему ещё они собираются научить свою онлайн-карту Чёрного моря?

– Неделя на сборы. Как родителям не разориться до 1 сентября? И какой школьный атрибут угрожает испортить здоровье ребёнка? Гид для рационального покупателя портфелей, тетрадей и школьной формы.

– Машины против людей. В Севастополе выясняют, станет ли вино вкуснее, если лозы не касалась рука человека? Аграриям предложили немецкую и российскую технику. Какую они выберут?

– Романтический и практичный взгляд на море. Кинорежиссёр Сергей Урсуляк нашел на крымском берегу Одессу. А севастопольцы нанесли пляжи на интерактивную карту.

– И век на службе. У бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота – юбилей. Как из трёх катеров она превратилась в силу, с которой считаются авианосные группы НАТО?

Источник: Вести.Севастополь

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