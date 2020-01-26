Вести Севастополь. События недели 26.01.2020

Главные темы программы:

– Беспрецедентные меры поддержки российских семей. После послания Президента сумма материнского капитала увеличена, а получить его теперь можно уже при рождении первенца. В России готовятся к ипотечному буму.

– Остановки – по требованию. Какими хотят их видеть жители Севастополя? Можно ли создавать новое городское пространство и при этом сохранить лучшее из того, что было раньше?

– Как жизнь современного человека зависит от красивого и правильного почерка? День ручного письма как повод задуматься о пользе каллиграфии. В первой севастопольской гимназии шариковые ручки заменили на перьевые. Какие результаты дал эксперимент?

– Ветераны до сих пор в строю. Уникальные судьбы раритетных кораблей и судов Черноморского флота. Какие задачи сегодня выполняет техника времён Второй Мировой войны? И какие тайны хранят исторические механизмы и агрегаты?

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Источник: Вести.Севастополь