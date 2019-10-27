Вести Севастополь. События недели 27.10.2019

Главные темы выпуска:

– Будущее исторического центра. Началось экспертное обсуждение проекта реконструкции визитной карточки Севастополя – улицы Большая Морская. А ещё в центре внимания на этой неделе – вторая очередь парка Победы и Матросский бульвар. Что будет с главными общественными пространствами города?

– Спасательному судну ЭПРОН – 60 лет. Почему из собратьев своего проекта он один до сих пор в строю? Репортаж о корабле со счастливой судьбой.

– Во дворах и на улицах копится автохлам. Как бороться с обратной стороной всеобщей автомобилизации? И возможно ли очистить город от лишней техники?

– Украинский, крымско-татарский, французский, испанский. Всё больше севастопольских школьников изучают национальные и иностранные языки.

– Страна выбирает города и посёлки с самым весёлым названием. В числе лидеров севастопольская Сахарная головка. Чем сегодня живет посёлок? И как правильно называть его жителей?

– Учения в Чёрном море. На глубине 120 метров подводная лодка терпит бедствие. На помощь приходят спасатели.

– От Симферополя до Крымского моста всего за час. Отряд специального назначения Росгвардии усилен новыми боевыми вертолётами.

– Какая техника будет представлена на новой площадке парка Патриот?

– И ещё один новый экскурсионный маршрут. Школьники из Севастополя побывали в аэропорту имени Айвазовского.

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Источник: Вести.Севастополь